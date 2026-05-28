Стало известно о планах Гвардиолы после ухода из "Манчестер Сити" - источник

Пеп Гвардиола после ухода из "Манчестер Сити" может продолжить карьеру в сборной.

Как сообщает talkSPORT, специалист рассматривает вариант с работой на уровне национальных команд. По информации источника, одной из главных целей тренера остаётся сборная Англии. При этом серьёзный интерес к Гвардиоле проявляет и Федерация футбола Саудовской Аравии, которая хотела бы видеть испанца во главе национальной команды к чемпионату мира 2034 года.



Журналист Бен Джейкобс также отмечает, что английская сборная давно считает Гвардиолу идеальным кандидатом на пост главного тренера.