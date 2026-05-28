Карпин рассказал, какая травма у Головина

- У Головина перелом пальца, он не играл последнюю игру. Минимум месяц у него пауза без нагрузок, - приводит слова Карпина "Матч ТВ"

Игрок "Монако" получил перелом пальца и временно выбыл из тренировочного процесса, об этом рассказал наставник команды Валерий Карпин.Ранее футболист не появился на предматчевой тренировке российской команды перед встречей с Египтом.Товарищеская игра состоится 28 мая в Каире. В июне команда Карпина также проведёт домашние матчи против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.