Агент Погостнова: надо держать в голове, что Монтес может покинуть "Локомотив"

- Егор старается. Понятно, что конкуренция довольно высокая.
Надо держать в голове, что Монтес может покинуть команду. Поэтому надо тренироваться и конкурировать за место в составе, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Егор Погостнов в нынешнем сезоне провел за московский "Локомотив" во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 22-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.
Погостнов является воспитанником "железнодорожников", ранее он на правах аренды выступал за дзержинский "Арсенал".