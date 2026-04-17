Агент Погостнова: надо держать в голове, что Монтес может покинуть "Локомотив"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Егора Погостнова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Кузьмичева, Погостнов намерен конкурировать за место в составе.

- Егор старается. Понятно, что конкуренция довольно высокая.
Надо держать в голове, что Монтес может покинуть команду. Поэтому надо тренироваться и конкурировать за место в составе, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

Егор Погостнов в нынешнем сезоне провел за московский "Локомотив" во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 22-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.

Погостнов является воспитанником "железнодорожников", ранее он на правах аренды выступал за дзержинский "Арсенал".

