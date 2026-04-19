Спортивный комментатор дал прогноз, с каким счетом закончится встреча "Спартак" - "Ахмат"

- Может ли Станислав Черчесов отобрать очки у "Спартака"? Да, "Ахмат" очень упорная команда. Для Черчесова это особенно принципиальный соперник.
Но "Спартаку" тоже надо доказывать, что атакующий футбол приносит результат. Я жду бескомпромиссной игры, которая будет голевой и закончится вничью — 2:2, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня, 19 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с грозненским "Ахматом" в рамках 25 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по столичному времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
На данный момент столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата - красно-белые набрали 42 очка в 24 встречах и отстают от "Локомотива", занимающего третье место, на шесть баллов. Грозненцы располагаются на девятой строчке с 31 баллом в своем активе.