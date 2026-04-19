Агент Тюкавина - о ничьей с "Пари НН": игроки "Динамо" не снабжали Константина мячами

"В очередной раз футболисты "Динамо" не снабжали мячами Тюкавина.Нельзя говорить, что команда сконцентрировалась на Кубке России. Нужно наигрывать состав, забивать", - сказал Сафонов "РБ Спорт".
В субботу, 18 апреля, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Пари НН" в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1, забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун и Николас Маричаль. Во втором тайме нижегородцы остались в меньшинстве после удаления Олусегуна.
По итогам 25 сыгранных туров бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками.