Агент Тюкавина - о ничьей с "Пари НН": игроки "Динамо" не снабжали Константина мячами

Агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов оценил игру форварда в матче 25-го тура РПЛ с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"В очередной раз футболисты "Динамо" не снабжали мячами Тюкавина.
Нельзя говорить, что команда сконцентрировалась на Кубке России. Нужно наигрывать состав, забивать", - сказал Сафонов "РБ Спорт".

В субботу, 18 апреля, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Пари НН" в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1, забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун и Николас Маричаль. Во втором тайме нижегородцы остались в меньшинстве после удаления Олусегуна.

По итогам 25 сыгранных туров бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками.

