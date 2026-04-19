Кечинов высказался о влиянии Талалаева на "Балтику"

Экс-футболист "Спартака" Валерий Кечинов высказался о работе главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Без Талалаева "Балтика" не выигрывает последние матчи.
Он очень сильный мотиватор. Когда он находится рядом с командой, то положительно действует на неё", - сказал Кечинов "Чемпионату".

В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с калининградской "Балтикой" - встреча состоится в воскресенье, 19 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками. Команда Андрея Талалаева на данный момент располагается на четвертой строчке в таблице с 44 баллами в своем активе.

Напомним, ранее на этой неделе главный тренер калининградцев Андрей Талалаев перенес операцию, в ходе которой ему удалили часть кишечника.

