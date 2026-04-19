На 69-й минуте питерцы заработали пенальти после игры рукой в штрафной площади защитника махачкалинцев Ильяса Ахмедова.
На 71-й минуте к точке подошёл Соболев, но голкипер "Динамо" Давид Волк угадал направление полёта мяча и потащил снаряд, летевший на удобной для него траектории. Счёт в матче остаётся ничейным — 0:0.
Соболев не реализовал пенальти в матче с "Динамо" Мх
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Соболев не сумел вывести свою команду вперёд в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" Махачкала.
Фото: ФК "Зенит"