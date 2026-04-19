Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Спартак
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Соболев не реализовал пенальти в матче с "Динамо" Мх

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Соболев не сумел вывести свою команду вперёд в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" Махачкала.
Фото: ФК "Зенит"
На 69-й минуте питерцы заработали пенальти после игры рукой в штрафной площади защитника махачкалинцев Ильяса Ахмедова.

На 71-й минуте к точке подошёл Соболев, но голкипер "Динамо" Давид Волк угадал направление полёта мяча и потащил снаряд, летевший на удобной для него траектории. Счёт в матче остаётся ничейным — 0:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится