Карседо повторил достижение Карреры в "Спартаке"

Спартак " одержал третью подряд победу на своём поле в РПЛ при Хуане Карлосе Карседо.

Фото: ФК "Спартак"

В 25-м туре московская команда обыграла "Ахмат" со счётом 3:1.



Таким образом, испанский специалист стал первым тренером "красно-белых" за долгое время, кому удалось начать работу с трёх домашних побед подряд. Ранее подобный результат показывал Массимо Каррера, возглавлявший команду с 2016 по 2018 год.



Карседо занимает пост главного тренера с января. Он подписал с клубом контракт на два с половиной года.