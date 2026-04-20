В 25-м туре московская команда обыграла "Ахмат" со счётом 3:1.
Таким образом, испанский специалист стал первым тренером "красно-белых" за долгое время, кому удалось начать работу с трёх домашних побед подряд. Ранее подобный результат показывал Массимо Каррера, возглавлявший команду с 2016 по 2018 год.
Карседо занимает пост главного тренера с января. Он подписал с клубом контракт на два с половиной года.
Карседо повторил достижение Карреры в "Спартаке"
"Спартак" одержал третью подряд победу на своём поле в РПЛ при Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"