Матчи Скрыть

Карседо повторил достижение Карреры в "Спартаке"

"Спартак" одержал третью подряд победу на своём поле в РПЛ при Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
В 25-м туре московская команда обыграла "Ахмат" со счётом 3:1.

Таким образом, испанский специалист стал первым тренером "красно-белых" за долгое время, кому удалось начать работу с трёх домашних побед подряд. Ранее подобный результат показывал Массимо Каррера, возглавлявший команду с 2016 по 2018 год.

Карседо занимает пост главного тренера с января. Он подписал с клубом контракт на два с половиной года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится