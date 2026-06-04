Смородская: трансфер Батракова в "ПСЖ" - не сказка, я в него верю

"Для меня трансфер Батракова в "ПСЖ" - не сказка, я в него верю. И в других наших ребят тоже. Батраков может играть с игроками мирового уровня и развиваться.В Сафонова сначала тоже мало кто верил, но у него получилось. Алексей все правильно делает, он достоин быть в лучшей команде уже сейчас", - сказала Смородская "РБ Спорту".
Алексей Батраков - воспитанник московского "Локомотива". В минувшем сезоне атакующий полузащитник сыграл за "железнодорожников" 36 встреч, отметившись 17 голами и 12 голевыми передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 28 миллионов евро.
По данным СМИ, Батраков близок к подписанию контракта с французской командой.