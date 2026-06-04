Президент РПЛ назвал среднюю посещаемость матчей в сезоне-2025/26: входим в топ-10 в Европе

- Средняя посещаемость прошлого сезона 13600 человек.
Цель на четырехлетний цикл была выше, но не стыдно и эти цифры озвучивать. Мы входим в топ-10 по посещаемости в Европе, - передает слова Алаева "СЭ".
Напомним, что по итогам сезона-2025/26 чемпионом Российской Премьер-Лиги в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит". Серебряные медали чемпионата России завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Локомотив".
Для посещения матчей Российской Премьер-Лиги необходим паспорт болельщика - Fan ID. После его введения посещаемость матчей чемпионата России снизилась. Оформление документа не требуется для матчей Кубка России