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Президент РПЛ назвал среднюю посещаемость матчей в сезоне-2025/26: входим в топ-10 в Европе

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о средней посещаемости матчей в сезоне-2025/26.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, средняя посещаемость матчей составила 13600 человек.

- Средняя посещаемость прошлого сезона 13600 человек.

Цель на четырехлетний цикл была выше, но не стыдно и эти цифры озвучивать. Мы входим в топ-10 по посещаемости в Европе, - передает слова Алаева "СЭ".

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 чемпионом Российской Премьер-Лиги в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит". Серебряные медали чемпионата России завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Локомотив".

Для посещения матчей Российской Премьер-Лиги необходим паспорт болельщика - Fan ID. После его введения посещаемость матчей чемпионата России снизилась. Оформление документа не требуется для матчей Кубка России

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