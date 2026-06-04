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Президент "Урала": сообщения об уходе Березуцкого не соответствуют действительности

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с главным тренером клуба.
Фото: ФК "Урал"
Григорий Иванов заявил, что сказал журналистам о том, что игроки и тренеры "Урала" находятся в отпуске после завершения сезона.

"Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким не соответствуют действительности. Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске - и игроки, и тренеры. Больше ничего. Всё остальное - домыслы. Давайте не будем торопить события!" - сказал Иванов пресс-службе "Урала".

Ранее президент "Урала" заявил: "Будем искать тренера, потому что Василий Владимирович покинул клуб". Слова Иванова передал "РБ Спорт".

Василий Березуцкий был назначен главным тренером екатеринбургской команды в декабре 2025 года. В текущем сезоне под его руководством "Урал" провел 15 матчей, одержал 6 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

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