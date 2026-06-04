Президент "Урала": сообщения об уходе Березуцкого не соответствуют действительности

"Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким не соответствуют действительности. Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске - и игроки, и тренеры. Больше ничего. Всё остальное - домыслы. Давайте не будем торопить события!" - сказал Иванов пресс-службе "Урала".
Ранее президент "Урала" заявил: "Будем искать тренера, потому что Василий Владимирович покинул клуб". Слова Иванова передал "РБ Спорт".
Василий Березуцкий был назначен главным тренером екатеринбургской команды в декабре 2025 года. В текущем сезоне под его руководством "Урал" провел 15 матчей, одержал 6 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений.