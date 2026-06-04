По информации источника, "Зенит" договорился о трансфере Фелипе Аугусто из "Трабзонспора" за 20 миллионов евро. Соглашение с игроком будет рассчитано до конца сезона-2030/31. В год футболист будет получать 2,5 млн евро + бонусы.
Аугусто выступает в составе турецкого клуба с июля 2025 года. В текущем сезоне за "Трабзонспор" бразильский нападающий провел 40 матчей и забил 15 голов. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал "Mash на спорте"
Бразильский форвард переходит в "Зенит" за 20 млн евро - источник
"Зенит" оформил сделку по нападающему.
Фото: ФК "Трабзонспор"