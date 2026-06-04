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В "Динамо" высказались о выборе между Шварцем и Гусевым

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о назначении Сандро Шварца главным тренером команды.
Фото: ФК "Динамо"
Генеральный директор московского клуба заявил, что руководство позитивно оценивает работу Ролана Гусева на посту главного тренера.

"Сложно, потому что всерьез рассматривали кандидатуру Ролана Александровича. Он работал вторую половину сезона в клубе и показал определенный результат. Да, поставленная задача не была выполнена, но работу его оцениваем позитивно.

Но с Сандро нас связывают хорошие воспоминания. Он покинул нас не по футбольным причинам. У него долгосрочный контракт, по итогам внутренних обсуждений приняли решение, что команду возглавит именно он", - сказал Пивоваров "Матч ТВ".

Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений во всех турнирах.

22 мая пресс-служба бело-голубых объявила о назначении Сандро Шварца наставником клуба. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года. Ранее немецкий специалист возглавлял "Динамо" с 2020 по 2022 год.

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