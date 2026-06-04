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Гендир "Спартака" отреагировал на слова Дзюбы о возможном возвращении в стан красно-белых

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов отреагировал на слова Артема Дзюбы о возможном возвращении в клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Некрасова, Дзюба - выдающийся футболист, ему все благодарны.

- Ещё раз повторю. Артем Дзюба выдающийся футболист. Побил всевозможные рекорды. И мы все ему очень благодарны. Спасибо, - приводит слова Некрасова "Чемпионат".

По итогам сезона-2025/26 Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" на правах свободного агента - форвард выступал за клуб с сентября 2024 года. Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Ранее нападающий допустил свое возвращение в московский "Спартак", за который он выступал с 2006 по 2015 год.

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