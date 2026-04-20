Стали известны судейские назначения на матчи 26-го тура РПЛ

РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 26-го тура РПЛ.

главный арбитр – Владимир Москалёвглавный арбитр – Иван Абросимовглавный арбитр – Антон Фроловглавный арбитр – Сергей Карасёвглавный арбитр – Алексей Сухойглавный арбитр – Сергей Ивановглавный арбитр – Артём Чистяковглавный арбитр – Евгений КукулякПервый матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 21 апреля. "Сочи" сыграют против самарских "Крыльев Советов". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает петербургский "Зенит", набрав 55 очков. На второй строчке располагается "Краснодар" с 54 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (48 очков).