Стали известны судейские назначения на матчи 26-го тура РПЛ
РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 26-го тура РПЛ.
"Сочи" – "Крылья Советов": главный арбитр – Владимир Москалёв
ЦСКА – "Ростов": главный арбитр – Иван Абросимов
"Оренбург" – "Пари НН": главный арбитр – Антон Фролов
"Динамо" Москва – "Рубин": главный арбитр – Сергей Карасёв
"Локомотив" – "Зенит": главный арбитр – Алексей Сухой
"Акрон" – "Динамо" Махачкала: главный арбитр – Сергей Иванов
"Спартак" – "Краснодар": главный арбитр – Артём Чистяков
"Ахмат" – "Балтика": главный арбитр – Евгений Кукуляк
Первый матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 21 апреля. "Сочи" сыграют против самарских "Крыльев Советов". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает петербургский "Зенит", набрав 55 очков. На второй строчке располагается "Краснодар" с 54 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (48 очков).