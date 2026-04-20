Радимов высказался о конкуренции Дурана и Соболева в "Зените"

"Соболев забивает и справляется со своими обязанностями. Почему не играет Дуран, вопрос к Сергею Богдановичу Семаку.
Но у меня объяснение самое простое: конкуренцию выигрывает Соболев. А двух нападающих в этой схеме быть не может. Саша доказывает, что играет не зря, хотя зимой ставка была на Дурана", - сказал Радимов "Спорт-Экспрессу".
Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых форвард провел 33 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
Джон Дуран перешел в "Зенит" в феврале 2026 года на правах аренды из "Аль-Насра". В текущем сезоне на его счету за клуб 7 матчей и 2 гола.