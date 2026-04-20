По информации источника, 18 апреля футболист приехал на встречу выпускников в закрытую VIP-зону подмосковного ресторана. На вечеринке были алкогольные напитки и кальян.
В матче 25 тура Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0. Максим Ненахов отсутствовал в заявке на игру из-за повреждения.
В текущем сезоне за "железнодорожников" защитник провел 25 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Источник: Telegram-канал Sport Baza
Игрок "Локомотива" был на вечеринке с алкоголем в день матча с "Оренбургом" - источник
Футболист "Локомотива" Максим Ненахов был замечен на вечеринке с алкоголем в день игры с "Оренбургом".
