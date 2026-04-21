Дзагоев рассказал, почему ЦСКА не купил Луиса Энрике, который перешел в "Зенит"

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев, ныне работающий в клубе, рассказал, что "армейцы" интересовались Луисом Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дзагоева, ЦСКА не смог позволить себе покупку Энрике.

- Был бразилец — думали, что он стоит где-то 30, а оказалось — € 45 млн. "Зенит" такое может себе позволить. За сколько они взяли Луиса Энрике? Около € 33 млн?
Он мне нравился, я его видел ещё в "Ботафого". Но когда узнал цену, понял, что мы не сможем его купить, - приводит слова Дзагоева "Чемпионат".

Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из "Ботафого" в зимнее трансферное окно 2025 года за 33 миллиона евро и заключил контракт до конца 2028 года. Всего бразилец провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 43 матча и записал на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вингера в 24 миллиона евро, на его счету также 13 матчей в составе сборной Бразилии и 2 забитых гола.

