"ПСЖ" Сафонова в финале Лиги чемпионов обыграл "Арсенал" в серии пенальти

Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе "ПСЖ". В финале турнира французский клуб оказался сильнее "Арсенала", добившись успеха в серии послематчевых пенальти.
Фото: УЕФА
Основное и дополнительное время встречи в Будапеште завершилось со счётом 1:1.

Уже на шестой минуте лондонцев вперёд вывел Кай Хаверц. Парижане сумели уйти от поражения во втором тайме благодаря точному удару Усмана Дембеле с 11-метровой отметки.

Судьба трофея решилась в серии пенальти, где игроки "ПСЖ" оказались точнее соперника - 4:3.

