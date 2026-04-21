По информации источника, Дмитрий Воробьев отказался от предложения московского "Локомотива" по продлению контракта - футболисту предлагали 10 миллионов рублей в месяц. С большой долей вероятности, форвард покинет клуб летом.
Дмитрий Воробьев выступает за столичный клуб с июля 2024 года, всего он провел за "Локомотив" во всех турнирах 68 матчей и отметился 25 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
Контракт 28-летнего нападающего с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат".
Воробьев отказался от предложения "Локомотива" по новому контракту - "Чемпионат"
