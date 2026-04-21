Наумов: "Зенит" уже своего не упустит, а "Краснодар" может провалить любую из игр

- "Краснодару" теперь будет тяжело морально, но самое главное — у них проблема с травмами. Очень много потеряно игроков, поэтому вариативность резко сократилась.
Мне кажется, "Краснодару" будет тяжело в любом из оставшихся матчей. Любую из игр могут провалить. "Зенит" уже своего не упустит, - цитирует Наумова "Чемпионат".
В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл на домашнем стадионе вничью с калининградской "Балтикой" - 1:1, а петербургский "Зенит" с минимальным счетом одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо".
На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 55 набранными очками, краснодарцы располагаются на второй строчке с 54 баллами в своем активе. Напомним, что команда Мурада Мусаева является действующим чемпионом страны.