Наумов: "Зенит" уже своего не упустит, а "Краснодар" может провалить любую из игр

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Наумова, "Краснодару" мешают травмы, а "Зенит" уже не упустит первое место.

- "Краснодару" теперь будет тяжело морально, но самое главное — у них проблема с травмами. Очень много потеряно игроков, поэтому вариативность резко сократилась.
Мне кажется, "Краснодару" будет тяжело в любом из оставшихся матчей. Любую из игр могут провалить. "Зенит" уже своего не упустит, - цитирует Наумова "Чемпионат".

В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл на домашнем стадионе вничью с калининградской "Балтикой" - 1:1, а петербургский "Зенит" с минимальным счетом одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо".

На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 55 набранными очками, краснодарцы располагаются на второй строчке с 54 баллами в своем активе. Напомним, что команда Мурада Мусаева является действующим чемпионом страны.

