Матчи Скрыть

В РФС прокомментировали судейство и работу Мажича

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о качестве судейства в этом сезоне.
Фото: РФС
"Считаю судейство удовлетворительным. Ошибок становится меньше. Будущее Мажича обсудим в конце сезона. Я доволен его работой. Если бы решение зависело только от меня, оставил бы Мажича", - сказал Митрофанов.

За 4 тура до конца текущего сезона Российской Премьер-Лиги лидером турнирной таблицы является действующий чемпион страны "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 57 очков в 26 матчах и на один балл опережает идущий на втором месте "Зенит".

В зоне стыков на данный момент находятся "Оренбург" и "Крылья Советов", в зоне вылета в Первую лигу располагаются "Пари НН" и "Сочи".

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -9
  • Не нравится