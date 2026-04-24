В РФС прокомментировали судейство и работу Мажича

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о качестве судейства в этом сезоне.

"Считаю судейство удовлетворительным. Ошибок становится меньше. Будущее Мажича обсудим в конце сезона. Я доволен его работой. Если бы решение зависело только от меня, оставил бы Мажича", - сказал Митрофанов.