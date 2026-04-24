В РФС прокомментировали судейство и работу Мажича

"Считаю судейство удовлетворительным. Ошибок становится меньше. Будущее Мажича обсудим в конце сезона. Я доволен его работой. Если бы решение зависело только от меня, оставил бы Мажича", - сказал Митрофанов.
За 4 тура до конца текущего сезона Российской Премьер-Лиги лидером турнирной таблицы является действующий чемпион страны "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 57 очков в 26 матчах и на один балл опережает идущий на втором месте "Зенит".
В зоне стыков на данный момент находятся "Оренбург" и "Крылья Советов", в зоне вылета в Первую лигу располагаются "Пари НН" и "Сочи".
Источник: "СЭ"