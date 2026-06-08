На товарищеский матч сборной России и Тринидада и Тобаго продано более 30 тысяч билетов.
Отметим, вместимость стадиона в Калининграде – 32 тысячи мест.
Игра состоится завтра, 9 июня, и пройдет на "Ростех Арене". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Напомним, ранее российская национальная команда уступила в Каире сборной Египта (0:1) и разгромила в Волгограде Буркина-Фасо со счетом 3:0.
Источник: "Матч ТВ"
Стало известно, сколько билетов реализовано на матч Россия - Тринидад и Тобаго
В пресс-службе РФС сообщили, сколько билетов удалось продать за завтрашнюю игру.
Фото: сборная России