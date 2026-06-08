Матчи Скрыть

Тренер сборной России высказался о готовности игроков к матчу с Тринидадом и Тобаго

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о готовности команды к предстоящей товарищеской игре.
Фото: сборная России
"Состав вы узнаете завтра, сейчас не хотелось бы раскрывать.

Все, кто приехал, готовы. Бивеев и Петров используют свои шансы", - передает слова Онопко "Чемпионат".

Товарищеская встреча, в которой сборная России встретится с Тринидадом и Тобаго, состоится завтра, 9 июня. Матч пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени. Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что на игру продано более 30 тысяч билетов.

Напомним, этот поелинок станет для россиян последним в рамках сборов. Ранее команда проиграла сборной Египта (0:1) и разгромила Буркина-Фасо (3:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится