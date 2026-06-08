По информации источника, Сергей Паршивлюк войдет в тренерский штаб Сандро Шварца в "Динамо".
Паршивлюк работал в московском клубе до конца 2025 года, после чего не был включен Роланом Гусевым в свой новый штаб.
Напомним, 22 мая бело-голубые официально объявили о завершении сотрудничества с Гусевым. Пост главного тренера занял Шварц, ранее уже работавший с командой.
Источник: "РБ Спорт"
Паршивлюк войдет в тренерский штаб "Динамо" - источник
Сергей Паршивлюк вернется к работе в клубе.
Фото: ФК "Динамо"