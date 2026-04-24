Как сообщает "Спорт-Экспресс", интерес к форварду действительно был ранее - стороны были близки к соглашению прошлым летом, однако на данный момент калининградский клуб отказался от этой идеи.
В текущем сезоне нападающий регулярно привлекается к матчам "Ростова": на его счету 29 игр во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и семью предупреждениями.
Соглашение игрока с донским клубом рассчитано на длительный срок - до 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в полтора миллиона евро.
В "Балтике" приняли решение по форварду "Ростова" - источник
"Балтика" не рассматривает вариант с подписанием нападающего "Ростова" Тимура Сулейманова.
Фото: ФК "Ростов"