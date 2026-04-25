Челестини высказался о предстоящем матче ЦСКА с "Рубином"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче 27 тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Челестини, "Рубин" - одна из лучших команд в 2026 году.

- Это команда в очень хорошей форме, очень опасная — одна из лучших в 2026 году.

Они практически не пропускают, и им достаточно одного гола, чтобы выиграть матч. Если "Рубин" первым открывает счёт, очень сложно потом что-либо изменить в матче, - приводит слова Челестини "Матч ТВ".

Сегодня, 25 апреля, ЦСКА сыграет на выезде с казанским "Рубином" в матче 27 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата страны завершилась победой красно-синих со счетом 5:1.

По итогам 26 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 38 набранными очками, команда Фабио Челестини занимает шестое место с 44 баллами в своем активе.

