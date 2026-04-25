Тренер "Ростова" - о неудачной игре во вторых таймах: проблема больше в головах наших игроков

- В чем проблема команды во вторых таймах? Думаю, что проблема больше в головах наших игроков.
Они не устают через 5–10 минут, до гола мы даже близко не были у штрафной соперника. Это нужно поменять, - цитирует Альбу "Матч ТВ".
В 27 туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" на домашнем стадионе уступил "Оренбургу" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Гедеон Гузина, поразивший ворота соперника во втором тайме.
По итогам 27 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 27 набранными очками в своем активе.