Экс-игрок "Локомотива" Тарасов спрогнозировал, кто станет чемпионом России

- Самое важное сейчас в концовке сезона – это результат, а не игра. Я изначально говорил, что чемпионом станет "Зенит", не буду менять мнение.
Им по силам отыграть отставание от "Краснодара" и добиться чемпионства. "Зениту" нужно просто максимально включиться и забрать свои очки, - приводит слова Тарасова Metaratings.
После 26 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 56 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 27 туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом", а краснодарцы проведут домашнюю встречу с махачкалинским "Динамо".