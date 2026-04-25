Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 1 0 1
ОренбургЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ЦСКА2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Экс-игрок "Локомотива" Тарасов спрогнозировал, кто станет чемпионом России

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Тарасова, "Зенит" станет чемпионом России, команда может отыграть отставание от "Краснодара".

- Самое важное сейчас в концовке сезона – это результат, а не игра. Я изначально говорил, что чемпионом станет "Зенит", не буду менять мнение.

Им по силам отыграть отставание от "Краснодара" и добиться чемпионства. "Зениту" нужно просто максимально включиться и забрать свои очки, - приводит слова Тарасова Metaratings.

После 26 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 56 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 27 туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом", а краснодарцы проведут домашнюю встречу с махачкалинским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится