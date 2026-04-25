Ростов
0 - 1
ОренбургЗавершен
Крылья Советов
2 - 0
ЛокомотивЗавершен
Рубин
0 - 0
ЦСКА

Спартак Кострома
1 - 1
Арсенал ТулаЗавершен

Тренер "Зенита" - об игре Соболева: Саша приобрел желание стать чемпионом

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра высказался о текущей форме Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Оливейры, его не удивила форма Соболева, потому что у него есть качества игрока штрафной.

- Секрет формы Соболева? Он игрок, который очень много бегает и борется. Понятно, что не всегда все получается, но Саша приобрел желание стать чемпионом.

За счет этого желания Соболев показывает себя в матчах очень хорошо. Меня его форма весной не удивила. Мы знали, что у Сани есть качества игрока штрафной, который может забивать, - цитирует Оливейру Sport24.

В нынешнем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе "Зенита" в 34 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам 26 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 56 набранными очками в своем активе. В 27 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".

