Тренер "Зенита" - об игре Соболева: Саша приобрел желание стать чемпионом

- Секрет формы Соболева? Он игрок, который очень много бегает и борется. Понятно, что не всегда все получается, но Саша приобрел желание стать чемпионом.
За счет этого желания Соболев показывает себя в матчах очень хорошо. Меня его форма весной не удивила. Мы знали, что у Сани есть качества игрока штрафной, который может забивать, - цитирует Оливейру Sport24.
В нынешнем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе "Зенита" в 34 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам 26 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 56 набранными очками в своем активе. В 27 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".