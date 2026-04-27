"Абсолютно немотивирован". Лепехин назвал самого слабого футболиста "Зенита"

"Я смотрю, что он выходит уже не первую игру и является самым слабым футболистом на поле. Дуран абсолютно немотивирован. Не знаю, какие у него сильные качества. Пока никто не увидел этого", - сказал Лепехин.
Джон Дуран играет за "Зенит" на правах аренды с зимы этого года. Права на 22-летнего нападающего принадлежат "Аль-Насру" из Саудовской Аравии. В составе сине-бело-голубых колумбиец принял участие в 9 матчах чемпионата и Кубка России, в которых провел на поле всего 321 минуту и отметился двумя голами, оба раза забив с пенальти.
