"Абсолютно немотивирован". Лепехин назвал самого слабого футболиста "Зенита"

Экс-игрок "Зенита" Константин Лепёхин высказался о нападающем петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Я смотрю, что он выходит уже не первую игру и является самым слабым футболистом на поле. Дуран абсолютно немотивирован. Не знаю, какие у него сильные качества. Пока никто не увидел этого", - сказал Лепехин.

Джон Дуран играет за "Зенит" на правах аренды с зимы этого года. Права на 22-летнего нападающего принадлежат "Аль-Насру" из Саудовской Аравии. В составе сине-бело-голубых колумбиец принял участие в 9 матчах чемпионата и Кубка России, в которых провел на поле всего 321 минуту и отметился двумя голами, оба раза забив с пенальти.

Источник: "Чемпионат"

