Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

Дасаев высказался об игре Максименко

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением об игре голкипера "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
"Он должен сделать правильные выводы, обсудить тренировочный процесс вместе с тренером для того, чтобы быть в форме и играть на высоком уровне.
Есть хорошие моменты, он пытается играть на выходах. Всегда бывает так, когда что-то не получается", - сказал Дасаев "Чемпионату".

Максименко остаётся основным вратарём красно-белых в текущем сезоне. В чемпионате "Спартак" продолжает борьбу за призовые места: после 27 матчей у команды 48 очков, она занимает четвёртую позицию и отстаёт от тройки на один балл. Также московский клуб сохраняет шансы на трофей в Кубке России - для выхода в Суперфинал необходимо обыграть ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится