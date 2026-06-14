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"Будет интересно понаблюдать за своим тренером". Погребняк - о матче Германия — Кюрасао

Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча сборных Германии и Кюрасао на чемпионате мира.
Фото: Getty Images
"Если бы Кюрасао не возглавлял Дик Адвокат, я бы даже не стал смотреть эту игру. А так будет интересно понаблюдать за своим тренером, хочется, чтобы он добился положительного результата.

Но первый матч с Германией. Сами знаете: играют 22 человека, а побеждают немцы. Германия выиграет, вопрос только в количестве голов", - сказал Погребняк.

Матч 1-го тура группы Е между национальными командами Германии и Кюрасао состоится сегодня, 14 июня. Игра пройдет в Хьюстоне и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, сборную Кюрасао возглавляет вывший главный тренер петербургского "Зенита" Дик Адвокат. 78-летний специалист работал с сине-бело-голубыми с 2006 по 2009 год, а также руководил сборной России с 2010 по 2012 год.

Источник: "СЭ"

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