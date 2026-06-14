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"Будет интересно понаблюдать за своим тренером". Погребняк - о матче Германия — Кюрасао
Сегодня, 12:59
Бывший нападающий "
Зенита
" Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча сборных Германии и Кюрасао на чемпионате мира.
Фото: Getty Images
"Если бы Кюрасао не возглавлял Дик Адвокат, я бы даже не стал смотреть эту игру. А так будет интересно понаблюдать за своим тренером, хочется, чтобы он добился положительного результата.
Но первый матч с Германией. Сами знаете: играют 22 человека, а побеждают немцы. Германия выиграет, вопрос только в количестве голов", - сказал Погребняк.
Матч 1-го тура группы Е между национальными командами Германии и Кюрасао состоится сегодня, 14 июня. Игра пройдет в Хьюстоне и начнется в 20:00 по московскому времени.
Напомним, сборную Кюрасао возглавляет вывший главный тренер петербургского "
Зенита
" Дик Адвокат. 78-летний специалист работал с сине-бело-голубыми с 2006 по 2009 год, а также руководил
сборной России
с 2010 по 2012 год.
Источник:
"СЭ"
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Павел Погребняк
Дик Адвокат
Сборная Кюрасао
ЧМ-2026
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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