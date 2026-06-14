"Хочется прогресса". Вратарь "Ахмата" - о новом сезоне РПЛ

"100% хочется занять место выше. Хочется прогресса. В идеале быть в пятерке или шестерке.
Наш потенциал и уровень футболистов позволяет занимать самые высокие места", - цитирует Ульянова "Совспорт".
По итогам минувшего сезона "Ахмат" финишировал на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненская команда набрала 37 очков в 30 сыгранных матчах. От топ-5 подопечные Станислава Черчесова отстали на 14 баллов.
Напомним, "Ахмат" уже вышел из отпуска и начал подготовку к новому чемпионату на первом тренировочном сборе в Новогорске.