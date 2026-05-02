Рассказов поделился эмоциями после победы над "Спартаком"

Для нас самое важное — набрать очки, которые нам очень нужны", - сказал Рассказов "Чемпионату".Чемпионату
Вчера, 1 мая, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Фернандо Костанца (пенальти) и Кирилл Печенин, в составе гостей - Манфред Угальде.
По итогам 28 сыгранных туров волжане располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками.