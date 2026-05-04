"Арсенал" и "Ротор" сыграли вничью в Туле

В игре 32-го тура команда Дмитрия Парфёнова на выезде ушла от поражения во встрече с тульским "Арсеналом" - 2:2.
"Ротор" набрал 53 очка и располагается на четвёртой строчке таблицы Первой лиги. Тульский клуб с 39 очками занимает 12-е место.
Первая лига
32 тур
Голы: Горбунов, 45+5, Цараев, 67 - Трошечкин, 31, Алиев, 77.
"Арсенал": Цулая, Большаков, Пуцко, Пенчиков, Исаенко, Гулиев (Раздорских, 46), Цараев, Брнович (Алинви, 82), Плотников, Горбунов (Рейес, 65), Азявин (Максимов, 65).
"Ротор": Чагров, Фомин (Коротков, 71), Данилкин, Бардыбахин, Шильников, Кайнов (Храмцов, 82), С. Макаров, Давидян (Алиев, 42), Трошечкин, Азнауров (Родионов, 71), Эльдарушев (Сафронов, 71).
Предупреждения: Эльдарушев, 18, Гулиев, 37, Большаков, 50, Брнович, 57, Горбунов, 58.
"Ротор" продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 12 матчей.
Фото: ФК "Арсенал" Тула