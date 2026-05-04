"Арсенал" и "Ротор" сыграли вничью в Туле

"Ротор" продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 12 матчей.

В игре 32-го тура команда Дмитрия Парфёнова на выезде ушла от поражения во встрече с тульским "Арсеналом" - 2:2."Ротор" набрал 53 очка и располагается на четвёртой строчке таблицы Первой лиги. Тульский клуб с 39 очками занимает 12-е место.Первая лига32 турГорбунов, 45+5, Цараев, 67 - Трошечкин, 31, Алиев, 77.: Цулая, Большаков, Пуцко, Пенчиков, Исаенко, Гулиев (Раздорских, 46), Цараев, Брнович (Алинви, 82), Плотников, Горбунов (Рейес, 65), Азявин (Максимов, 65).Чагров, Фомин (Коротков, 71), Данилкин, Бардыбахин, Шильников, Кайнов (Храмцов, 82), С. Макаров, Давидян (Алиев, 42), Трошечкин, Азнауров (Родионов, 71), Эльдарушев (Сафронов, 71).Эльдарушев, 18, Гулиев, 37, Большаков, 50, Брнович, 57, Горбунов, 58.