Галактионов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА

"Вся наша команда и тренерский штаб сосредоточены на успешном окончании сезона.
Хочу обратиться к представителям СМИ — относитесь к клубу уважительно, перепроверяйте информацию и не публикуйте недостоверную", — отметил Галактионов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после увольнения Челестини назначен Дмитрий Игдисамов. 6 мая армейцы сыграют со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.
"Локомотив" из Кубка вылетел. В воскресенье, 10 мая, железнодорожники сыграют дома с "Балтикой" в рамках 29 тура Российской Премьер-Лиги.