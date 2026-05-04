Мостовой рассказал, как отреагирует на предложение о работе от ЦСКА

"Главным тренером в ЦСКА я быть не могу, потому что должна быть лицензия. Но если меня позовут в тренерский штаб, то пойду.
Парадокс нашего футбола в том, что человека, игравшего 20 лет на высочайшем уровне в нашем чемпионате, Европе и мире, могут не допустить до работы", — передаёт слова Мостового Metaratings.
У Александра Мостового есть тренерская лицензия категории А-УЕФА, которая позволяет ему работать ассистентом главного тренера в клубах Премьер-Лиги, а также главным в Первой и Второй лигах.