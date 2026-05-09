Альшин: очень важно, что "Факел" вернулся в РПЛ

Полузащитник "Факела" Ильнур Альшин высказался о выходе команды в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
"Конечно, для меня очень важно, что "Факел" вернулся в РПЛ.
В прошлом году, когда мы вылетели, я себе сразу сказал, что мы обязаны вернуться, потому что Воронеж, болельщики и руководство сделали всё, чтобы мы там играли", - сказал Альшин "Матч ТВ".

"Факел" сыграл дома вничью со "СКА-Хабаровск". Игра проходила в Воронеже на стадионе "Факел" и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом воронежская команда набрала 65 очков и за тур до конца чемпионата обеспечила себе возвращение в Российскую Премьер-Лигу.

