Альшин: очень важно, что "Факел" вернулся в РПЛ

"Конечно, для меня очень важно, что "Факел" вернулся в РПЛ.В прошлом году, когда мы вылетели, я себе сразу сказал, что мы обязаны вернуться, потому что Воронеж, болельщики и руководство сделали всё, чтобы мы там играли", - сказал Альшин "Матч ТВ".
"Факел" сыграл дома вничью со "СКА-Хабаровск". Игра проходила в Воронеже на стадионе "Факел" и завершилась со счетом 0:0.
Таким образом воронежская команда набрала 65 очков и за тур до конца чемпионата обеспечила себе возвращение в Российскую Премьер-Лигу.