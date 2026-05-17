"Локомотив" отыграл один гол в дерби с ЦСКА

Локомотив " сократил отставание в матче 30-го тура РПЛ против ЦСКА . На 70-й минуте отличился защитник Александр Сильянов - счёт в московском дерби стал 2:1.

Армейцы ранее дважды поразили ворота соперника. В первом тайме счёт открыл Данила Козлов, а после перерыва преимущество хозяев увеличил Матеус Рейс.



Встреча проходит на "ВЭБ Арене" в Москве.

