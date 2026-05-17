Российская премьер-лига

Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

"Локомотив" отыграл один гол в дерби с ЦСКА

"Локомотив" сократил отставание в матче 30-го тура РПЛ против ЦСКА. На 70-й минуте отличился защитник Александр Сильянов - счёт в московском дерби стал 2:1.
Фото: ФК "Локомотив"
Армейцы ранее дважды поразили ворота соперника. В первом тайме счёт открыл Данила Козлов, а после перерыва преимущество хозяев увеличил Матеус Рейс.

Встреча проходит на "ВЭБ Арене" в Москве.

