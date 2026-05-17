Матчи

Российская премьер-лига

Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

"Локомотив" проиграл ЦСКА, но сохранил за собой третье место

ЦСКА в матче 30-го тура чемпионата России при своих болельщиках одержал победу над "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА
Встреча завершилась со счётом 3:1. "Железнодорожники", несмотря на поражение, сохранили за собой третью строчку и стали бронзовыми призёрами РПЛ.

По итогам сезона армейцы набрали 51 очко и завершили чемпионат на пятом месте.

Чемпионат России

30 тур

Голы: Козлов, 35, Матеус Рейс, 57, Круговой, 90+2 - Сильянов, 70.

ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс (Бандикян, 63), Данилов, Лукин, Гайич, Баринов, Обляков, Козлов (Матеус Алвес, 71), Круговой, Кисляк, Воронов (Мусаев, 63).

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон (Ньямси, 39), Ненахов, Сильянов, Морозов, Пруцев (Вера, 61), Батраков, Карпукас, Пиняев (Сарвели, 61), Воробьёв, Руденко (Салтыков, 61).

Предупреждения: Батраков, 76.

