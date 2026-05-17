Встреча завершилась со счётом 3:1. "Железнодорожники", несмотря на поражение, сохранили за собой третью строчку и стали бронзовыми призёрами РПЛ.
По итогам сезона армейцы набрали 51 очко и завершили чемпионат на пятом месте.
Чемпионат России
30 тур
Голы: Козлов, 35, Матеус Рейс, 57, Круговой, 90+2 - Сильянов, 70.
ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс (Бандикян, 63), Данилов, Лукин, Гайич, Баринов, Обляков, Козлов (Матеус Алвес, 71), Круговой, Кисляк, Воронов (Мусаев, 63).
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон (Ньямси, 39), Ненахов, Сильянов, Морозов, Пруцев (Вера, 61), Батраков, Карпукас, Пиняев (Сарвели, 61), Воробьёв, Руденко (Салтыков, 61).
Предупреждения: Батраков, 76.
"Локомотив" проиграл ЦСКА, но сохранил за собой третье место
ЦСКА в матче 30-го тура чемпионата России при своих болельщиках одержал победу над "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА