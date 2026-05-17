- Есть чувство гордости за свою команду. На протяжении всего сезона боролись против многих вещей и счастливы.
- Впереди Суперфинал Кубка со "Спартаком". "Краснодар" будет злым в этом матче?
- Да, будет нелегко. Будем играть на выезде. Все финалы, которые игрались до этого, были на нейтральном поле. Но у "Спартака" сейчас будет большинство болельщиков, больше поддержки.
- Вы говорили про несправедливость. Что-то скажете про судейство в матчах против "Краснодара"?
- Нет смысла об этом говорить. Ничего не поменяется. Всегда хотят делать только в пользу одних. Все будет продолжаться также.
Кордоба - о судействе: всегда всё делают только в пользу одних
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба высказался после 30-го тура РПЛ с "Оренбургом".
