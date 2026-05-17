Кордоба - о судействе: всегда всё делают только в пользу одних

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба высказался после 30-го тура РПЛ с "Оренбургом".

- Есть чувство гордости за свою команду. На протяжении всего сезона боролись против многих вещей и счастливы.- Да, будет нелегко. Будем играть на выезде. Все финалы, которые игрались до этого, были на нейтральном поле. Но у "Спартака" сейчас будет большинство болельщиков, больше поддержки.- Нет смысла об этом говорить. Ничего не поменяется. Всегда хотят делать только в пользу одних. Все будет продолжаться также.