Экс-игрок "Краснодара" Козлов: не удивлен, что "быки" не стали чемпионами

- Не было удивления, что "Краснодар" не стал чемпионом. Это футбол.
В матче с "Динамо" была хорошая игра. Я в той встрече болел за "Краснодар", но, к сожалению, не повезло, - приводит слова Козлова "Чемпионат".
По итогам 30 сыгранных туров петербургский "Зенит" стал чемпионом России, набрав 68 очков, "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата страны с 66 баллами в своем активе. По итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что Данила Козлов в первой части сезона выступал за "быков", а в зимнее трансферное окно перешел в ЦСКА. Ранее полузащитник был игроком "Балтики".