Матчи Скрыть

Экс-игрок "Краснодара" Козлов: не удивлен, что "быки" не стали чемпионами

Экс-игрок "Краснодара", ныне выступающий за ЦСКА, Данила Козлов высказался о развязке чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Козлова, он не удивлен, что "Краснодар" не стал чемпионом России.

- Не было удивления, что "Краснодар" не стал чемпионом. Это футбол.

В матче с "Динамо" была хорошая игра. Я в той встрече болел за "Краснодар", но, к сожалению, не повезло, - приводит слова Козлова "Чемпионат".

По итогам 30 сыгранных туров петербургский "Зенит" стал чемпионом России, набрав 68 очков, "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата страны с 66 баллами в своем активе. По итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами Российской Премьер-Лиги.

Напомним, что Данила Козлов в первой части сезона выступал за "быков", а в зимнее трансферное окно перешел в ЦСКА. Ранее полузащитник был игроком "Балтики".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится