"Астон Вилла" Эмери разгромила "Фрайбург" в финале Лиги Европы

"Астон Вилла" разгромила "Фрайбург" в финале Лиги Европы - 3:0.

Английский клуб обеспечил себе комфортное преимущество ещё до перерыва. Сначала отличился Юри Тилеманс, а в компенсированное к первому тайму время второй мяч забил Эмилиано Буэндия. После перерыва Морган Роджерс довёл счёт до крупного.



Для главного тренера бирмингемцев Унаи Эмери этот финал Лиги Европы стал уже шестым в карьере, в пяти из которых его команды побеждали.



Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58.



"Фрайбург": Атуболу, Кюблер (Макенго, 73), Гинтер, Линхарт (Розенфельдер, 61), Треу, Эггештайн, Манзамби, Бесте (Гюнтер, 86), Грифо (Шерхант, 73), Хефлер (Хелер, 61), Матанович.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Пау Торрес (Мингс, 88), Динь (Матсен, 81), Линделёф (Онана, 66), Тилеманс (Дуглас Луис, 88), Макгинн, Роджерс, Буэндия (Санчо, 81), Уоткинс.



Предупреждения: Треу, 5, Буэндия, 15, Кэш, 21, Макгинн, 84.

