Урал
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Ротор
0 - 2 0 2
АкронЗавершен

Фрайбург
0 - 3 0 3
Астон ВиллаЗавершен

"Астон Вилла" Эмери разгромила "Фрайбург" в финале Лиги Европы

"Астон Вилла" разгромила "Фрайбург" в финале Лиги Европы - 3:0.
Английский клуб обеспечил себе комфортное преимущество ещё до перерыва. Сначала отличился Юри Тилеманс, а в компенсированное к первому тайму время второй мяч забил Эмилиано Буэндия. После перерыва Морган Роджерс довёл счёт до крупного.

Для главного тренера бирмингемцев Унаи Эмери этот финал Лиги Европы стал уже шестым в карьере, в пяти из которых его команды побеждали.

Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58.

"Фрайбург": Атуболу, Кюблер (Макенго, 73), Гинтер, Линхарт (Розенфельдер, 61), Треу, Эггештайн, Манзамби, Бесте (Гюнтер, 86), Грифо (Шерхант, 73), Хефлер (Хелер, 61), Матанович.

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Пау Торрес (Мингс, 88), Динь (Матсен, 81), Линделёф (Онана, 66), Тилеманс (Дуглас Луис, 88), Макгинн, Роджерс, Буэндия (Санчо, 81), Уоткинс.

Предупреждения: Треу, 5, Буэндия, 15, Кэш, 21, Макгинн, 84.

