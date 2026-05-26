Булыкин назвал лучшего тренера сезона: его критикуют те, кто нигде не работает

Бывший игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин назвал лучшего тренера сезона.
Фото: ФК "Зенит"
Дмитрий Булыкин заявил, что Сергей Семак является лучшим тренером сезона.

"Лучший тренер сезона - Семак. В тяжёлой ситуации команда продолжала верить и биться. В концовке это принесло удачу "Зениту".

Семака критиковали за футбол? Критикуют всех только те, кто нигде не работает", - сказал Булыкин "Советскому спорту".

Сергей Семак был назначен главным тренером петербургского "Зенита" в конце мая 2018 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 41 матч, одержала 29 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2030 года.

