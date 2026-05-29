Сейчас футболисты красно-белых находятся на отдыхе, который завершится 21 июня. В этот день команда соберётся в Москве, а уже 22 июня игроки пройдут медицинское обследование.
После этого "Спартак" приступит к тренировкам на базе в Тарасовке.
Напомним, в завершившемся сезоне красно-белые выиграли Кубок России. В Суперфинале турнира московский клуб оказался сильнее "Краснодара" в серии пенальти.
"Спартак" назвал дату начала летних сборов
Стало известно, как "Спартак" начнёт подготовку к новому сезону. Пресс-служба московского клуба сообщила график возвращения команды из отпуска.
