Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
1 - 0 1 0
РоссияЗавершен

"Спартак" назвал дату начала летних сборов

Стало известно, как "Спартак" начнёт подготовку к новому сезону. Пресс-служба московского клуба сообщила график возвращения команды из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"
Сейчас футболисты красно-белых находятся на отдыхе, который завершится 21 июня. В этот день команда соберётся в Москве, а уже 22 июня игроки пройдут медицинское обследование.

После этого "Спартак" приступит к тренировкам на базе в Тарасовке.

Напомним, в завершившемся сезоне красно-белые выиграли Кубок России. В Суперфинале турнира московский клуб оказался сильнее "Краснодара" в серии пенальти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится