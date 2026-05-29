Главный тренер "Крыльев" прокомментировал возможный уход Олейникова

- С уверенностью ни о чем говорить нельзя. Спрос на Ваню есть. С ним — как и со всеми, кого хотим сохранить, — после сезона мы провели беседу.
Мое мнение: Олейников сейчас на своем месте. На его месте я бы как следует подумал, дергаться или нет. Самара для него — лучший вариант, - приводит слова Булатова Sport24.
В сезоне-2025/26 Иван Олейников провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего вингера в 2 миллиона евро, его контракт с самарцами рассчитан до лета 2027 года.
Ранее Олейников выступал за грозненский "Ахмат", "Чайку", ярославский "Шинник" и воронежский "Факел". С августа 2024 года он является игроком "Крыльев".