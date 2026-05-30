Французский журналист высказался о возможном продлении контракта Сафонова с "ПСЖ"

Журналист Le Parisien Бенджамин Куарез поделился информацией о потенциальном продлении контракта "ПСЖ" с Матвеем Сафоновым.

"Насколько мне известно, на данный момент продление или улучшение условий контракта Матвея Сафонова с "ПСЖ" не обсуждается. Возможно, что какое-то обсуждение начнется в случае победы в финале ЛЧ", - сказал Куарез " РБ Спорт ".

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет сегодня, 30 мая, в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.