Сборная России пожелала удачи Сафонову в финале Лиги чемпионов

"День матча для Матвея Сафонова. Сегодня наш вратарь вместе с "ПСЖ" сыграет в финале Лиги чемпионов. Желаем Моте удачи в борьбе за главный европейский трофей!" - сообщается в телеграмм-канале сборной России

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет сегодня, 30 мая, в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.