Французский журналист оценил возможность перехода Батракова в "ПСЖ"

"Я бы дал 50%.Скауты "ПСЖ" ездят в Россию каждый месяц, чтобы посмотреть футболистов, подходящих клубу. Думаю, что какой-то интерес там точно есть", - сказал Танзи "Чемпионату".
В течение сезона Батракова неоднократно связывали с интересом со стороны французского гранда. 20-летний хавбек стал одним из ключевых игроков "Локомотива" и провёл результативный сезон во всех турнирах. В РПЛ полузащитник забил 13 мячей и отдал девять голевых передач, а в Кубке России добавил к своей статистике ещё четыре гола и два ассиста.